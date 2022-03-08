مفاجأة.. نقل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت وسائل إعلام سودانية بان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر نقل مباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا بين المريخ والأهلي المصري لتقام في السودان بدلاً من القاهرة.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان الجمعة الموافق 18 مارس الجاري في القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة، بعدما كان المريخ قد اختار لعب مبارياته في البطولة على الملاعب المصرية، قبل ان يعدل عن رأيه ويقرر خوض مباراة الأهلي في الإياب على أرضه في أم درمان.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، ومنها صحيفة الوطن بأن الاتحاد الإفريقي استقر على نقل المباراة بعد انتهاء المدة الرسمية، الإثنين، لتعديل موعد وإقامة أي مباراة في دور المجموعات، والمحددة من قبل "كاف".

وكان نادي المريخ قد تحرك خلال الساعات الماضية، وطلب نقل المباراة إلى السودان، على ملعب الهلال بأم درمان، في ظل زيادة حظوظه في التأهل لدور الثمانية، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتشارك المريخ والأهلي بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط فيما يتصدر صن داونز الجنوب الإفريقي المجموعة الاولى بسبع نقاط، ويتذيل الهلال السوداني الترتيب بنقطة واحدة.

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