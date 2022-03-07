محمد صلاح يستعرض عضلاته بدون تعليق (صورة)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول صورة حديثة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، استعرض خلالها بنيانه وعضلاته وما وصل إليه بعد مجهود سنوات من التدريبات، ولاقت الصورة العديد من التعليقات والإعجاب من جمهور محمد صلاح، في الصورة الذي نشرها دون أن يعلق عليها بأي تعليق مكتفياً بتوجيه رسالة من خلال صورته وما وصل إليه.

وكان محمد صلاح قد خاض مواجهة سيئة أمام وست هام، لم يظهر فيها بالشكل المطلوب وهو ما أدى إلى انتقاده من جانب عدداً من الجماهير في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل بصعوبة ليواصل مطاردته للمان سيتي، وشارك محمد صلاح كأساسي في المباراة، ولعب حتى الدقيقة 79، ودفع يورجن كلوب، بـ دييجو جوتا بدلًا منه، وظهر صلاح غاضباً أثناء خروجه من الملعب.

وحرص صديق صلاح الدائم، الكرواتي لوفرين، على المداخلة والتعليق على الصورة مازحاً من صورة النجم المصري محمد صلاح، وتفاعل مع التعليق جمهور صلاح، الذي يعرف سر العلاقة التي تجمع اللاعبين معاً.

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