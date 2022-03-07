«البارالمبية الدولية» تعتذر عن خطأ بحق الصين

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

اعتذرت اللجنة البارالمبية الدولية عن خطأ ارتكبه رئيسها أندرو بارسونز، خلال خطابه في افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في بكين يوم الجمعة الماضي، وذلك خلال الإشارة للرئيس الصيني شي جين بينغ. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن لقطات من الحفل أظهرت بارسونز وهو يشير إلى شي بوصفه رئيساً لـ«جمهورية الصين» في خطابه، وهو وصف يشير عادة إلى تايوان. وتُعرف الصين باسم «جمهورية الصين الشعبية». وقالت اللجنة إن بارسونز ارتكب الخطأ عن غير قصد.

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