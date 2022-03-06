ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المريخ
يتشارك الأهلي المصري مع المريخ السوداني في المركز الثاني للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الثمين على المريخ، السبت، بنتيجة 3-2.
وذهبت صدارة المجموعة لفريق صن داونز الجنوب إفريقي برصيد سبع نقاط جمعها من انتصارين على الهلال السوداني 1-صفر وعلى الأهلي في القاهرة بالنتيجة نفسها ، وتعادل سلبي مع المريخ.
وتالياً ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:
1- صن داونز 7 نقاط.
2- الأهلي 4 نقاط.
3- المريخ 4 نقاط.
4- الهلال نقطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news