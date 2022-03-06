محمد شريف يُحرج كيروش على طريقته الخاصة!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أحرج مهاجم الأهلي الدولي، محمد شريف، مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروس، قبل أيام قليلة من اعلان قائمة الفراعنة التي تخوض مباراتي السنغال في تصفيات المرحلة الأخيرة لكأس العالم عن قارة افريقيا.

وتمكن محمد شريف من استعادة بريقه أمام المريخ السوداني، وتمكن من تسجيل هدفين من أصل ثلاثة فاز بهما على المريخ السوداني مقابل، هدفين ليُجدد أمال القلعة الحمراء في تخطي دوري المجموعات بعد أن رفع رصيده إلى أربعة نقاط.

وخرجت شائعات في مصر تؤكد أن كيروش لا ينوي استدعاء مهاجم الأهلي لتشكيلة مباراتي السنغال، لعدم الاقتناع بقدرات الهجومية، مقارنتا بالثنائي مصطفى محمد، ومهاجم سموحه مروان حمدي.

لكن محمد شريف أعلن عن نفسه بقوة في أخر مباراتين للأهلي، اذ سجل في رباعية فيوتشر، وأمام المريخ السوداني، ليبقى هذا اللاعب قُنبلة موقتة تنتظر قرار كيروش قبل الإعلان عن القائمة.

ولم يظهر محمد شريف في مباريات بطولة الأمم الافريقية بشكل كبير، اذ تعرض لموقف صادم أمام الجماهير المصرية، حينما تم استبداله بعد تسعة دقائق فقط من نزوله في مباراة الكاميرون بالدور نصف النهائي من البطولة.

ولا يبدو كيروش معتمداً كثيراً على محمد شريف، لقناعته أكثر بمهاجم يجيد ألعاب الهواء، ويمكن أن يكون "محطة"، للقادمين من الخلف.

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