منصور بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالفوز بـ «خليجي 27»

هنّأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، والشعب السعودي، بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بفوز المنتخب السعودي بكأس الخليج العربي (خليجي 27)، مثمنين ما قدمه المنتخبان الإماراتي والسعودي من أداء وروح رياضية مميزة».