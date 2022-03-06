محمد صلاح "يتمتم" غضباً على كلوب.. وماني يسجل لليفربول! (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خرج لنجم المصري محمد صلاح مستاء في الدقيقة 79 من مباراة فريقه ليفربول مع وست هام في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما استيدله المدرب الألماني يورغن كلوب بزميله البرتغالي دييجو جوتا، بعدما فشل "الفرعون" في تقديم المستوى المعهود عنه وإهداره الفرص أمام المرمى.

وكان ليفربول قد تغلب على وست هام بصعوبة بهدف أحرزه النجم السنغالي ساديو ماني ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط.

وظل محمد صلاح يتمتم بكلمات مع نفسه وصافح اللاعب جوتا والمدرب كلوب على مضدد مستاء من خروجه من الملعب خصوصاً أنه كان يتوقع تسجيل هدفه الـ20 في البطولة ليواصل صدارته لترتيب الهدافين.