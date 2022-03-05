لاعب مصري عالمي لا يلعب إلا بجوارب مثقوبة.. السبب غريب!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يظهر اللاعب المصري عمر مرموش في مباريات فريقه شتوتغارت الألماني بجوارب مقطوعة، مبرراً السبب إلى أنها تمنحه راحة أكبر أثناء الحركة على الرغم من أن المشهد لا يعتبر مقبولاً في ملاعب أوروبا.

وقال مرموش للموقع الرسمي لنادي شتوتغارت: "السبب يعود إلى أنها تكون ضيقة وتضغط على العضلات وعند ثقبها تمنحني راحة أكبر ولكنني أدرك أنني لن أفوز بجائزة جمال معها"، مضيفاً: "لم يكن عامل الملابس بالنادي متحمسا لما أفعله في البداية لكنه تقبل الأمر لاحقاً، لأن أهم شيء بالنسبة له هو الفوز وليس شكل الجوارب بعد ذلك".

يذكر أن عمر مرموش (23 عاما)، يلعب في صفوف شتوتغارت على سبيل الإعارة قادما من نادي فولفسبورغ، وشارك في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، وسجل هدفين إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

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