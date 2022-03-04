«لاأشتري حلاوة المولد».. #محمد_صلاح يكشف نظامه الغذائي الصارم

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، النظام الغذائي الصارم، الذي يتبعه ليكون في أفضل وأقوى حالة بدنية ممكنة، خلال مقابل مع قناة «DMC» المصرية.

ورد محمد صلاح على التساؤل حول الطعام الذي يمتنع عن تناوله للحفاظ على تكوينه الجسدي والعضلي، خلال مقابلة مع الفنانة المصري إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، أذيع الجزء الأول منها مساء أمس الخميس: قائلا: «أنا لا أضعف أمام الطعام، ولا أشعر برغبة في أكل الشكولاتة إذا تناولها أحد أمامي، بل أقدم الشكولاتة لابنتي (مكة) يوم السبت من كل أسبوع، وهذا قانون على منزلي بالكامل، لأنني أعامل مكة كما أعامل نفسي».

وأضاف «الفرعون» المصري، ضاحكا: «أشعر بالذنب إذا أكلت الفطير (المشلتت)، وإن أكلت كشري وفطير في يوم واحد يكون الأمر صعبا»، مشيرا: «في آخر زيارة إلى مصر، أكلت (فطير) في الإفطار، وحمام في الغداء، وكشري في العشاء.. بعدها لم أتناول أطعمة أخرى ثقيلة لمدة شهر».

وأوضح هداف «الريدز» ومنتخب «الفراعنة»: «لا نأكل الفتة، بل أميل لأكل السلطة مع السمك أو الدجاج والبروكلي».

واختم محمد صلاح تصريحاته بشأن العادات الغذائية: «نحن عائلة نحتفل بكل المناسبات، ولكن لا أشتري حلاوة المولد».

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