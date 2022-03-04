مدير سان جرمان: سنحاول بكل الطرق للاحتفاظ بمبابي

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

قال المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان، البرازيلي ليوناردو، إن إدارته ستحاول بكل الطرق للاحتفاظ بنجمه كيليان مبابي، وتمديد عقده، نافياً في مقابلة مع صحيفة «ليكيب»، أن يكون النادي قدم عرضاً خيالياً براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو. وينتهي عقد مبابي في 30 يونيو المقبل، وسط شبه اتفاق بينه وبين ريال مدريد. وأضاف ليوناردو: هناك «احتمالات» لبقاء مبابي رغم مساعي الفريق الإسباني، طالما لا يوجد توقيع، فسنحاول كل شيء، وسنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به.

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