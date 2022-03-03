حقائق رقمية عن ديربي النصر والهلال.. قمة الدوري السعودي

المصدر: دبي-الامارات اليوم

يلتقي فريقا النصر والهلال على ملعب مرسول بارك بالرياض الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، الساعة 22.00 بتوقيت الإمارات اليوم الخميس، في مباراة الديربي وقمة منافسات المرحلة 23 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان). إليكم حقائق عن المباراة:

-تأتي المباراة بعد 10 أيام فقط من مواجهة الفريقين في كأس الملك، والرابعة بينهما هذا الموسم، حيث كانت الأولى في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا وفاز فيها الهلال 2-1، ثم في ذهاب الدوري وكسبها النصر 2-0، في حين كانت الثالثة في ربع نهائي كأس الملك وفاز الهلال 2-1.

-يطمح النصر في رد اعتباره وتسجيل فوزه الثاني على غريمه التقليدي، الذي يتطلع بدوره لتحقيق فوزه الثالث على مضيفه والاقتراب أكثر من وصافة الدوري.

-يحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 44 نقطة من 22 مباراة، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب مباراة أقل، والهلال الرابع برصيد 37 نقطة من 19 مباراة، وله ثلاث مباريات مؤجلة أمام الاتحاد المتصدر والفيحاء والاتفاق.

-يلعب النصر بصوف مكتملة بإستثناء غياب الدولي سلطان الغنام الذي تعرض لإصابة في مفصل القدم.

-يفتقد الهلال لخدمات محمد البريك وعبدالله عطيف وناصر الدوسري للإصابة.

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