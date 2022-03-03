رجل أعمال سويسري يقترب من شراء نادي تشيلسي

المصدر: لندن ■ رويترز

قال قطب الأعمال السويسري هانزيورج فيس لصحيفة «بليك السويسرية» إنه يقترب من شراء نادي تشيلسي الإنجليزي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، بعد أن بدأ بدراسة الأمر جدياً. وقال فيس: «يحاول أبراموفيتش حالياً بيع جميع العقارات التي يملكها في إنجلترا، ويرغب كذلك في التخلص سريعاً من نادي تشيلسي. تلقيت مع ثلاثة آخرين عرضاً لشراء تشيلسي». وقال إنه سيضطر إلى الانتظار بضعة أيام لمعرفة كيف ستسير الأمور. وتخلى أبراموفيتش أخيراً عن رئاسة تشيلسي، تجنباً للعقوبات المسلطة عليه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news