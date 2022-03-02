حرمان سائق فورمولا-1 الروسي مازبين من المشاركة في سباق الجائزة الكبرى البريطاني

المصدر: وكالات

أعلن اتحاد رياضة المحركات البريطاني، حرمان السائق الروسي نيكيتا مازبين من المشاركة مع فريق هاس في سباق الجائزة الكبرى البريطاني لسباقات فورمولا-1 ، وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا. وسمح الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) أمس لمازبين بخوض منافسات فورمولا-1 كرياضي مستقل، لكن مسؤولي رياضة المحركات في بريطانيا قرروا منعه من المشاركة في سباق فورمولا-1 البريطاني المقرر على مضمار سيلفرستون في الثالث من يوليو المقبل.

وذكر اتحاد رياضة المحركات البريطاني في بيان :"جرى في بريطانيا تعليق الاعتراف بالرخص الصادرة من الاتحاد الروسي للسيارات، والاتحاد البيلاروسي للسيارات". وأضاف أنه نتيجة لذلك ،فلن يسمح لأي رياضيين أو مسؤولين من روسيا أو بيلاروس بالمشاركة في منافسات رياضة المحركات ببريطانيا. وأكد الاتحاد أن القرار اتخذ "بالتشاور مع الحكومة البريطانية والمؤسسات الرياضية الوطنية، لضمان وجود رد فعل موحد على الأزمة".

تأتي هذه الخطوة في ظل تعليق مشاركة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في المسابقات الرياضية، أبرزها إعلان الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي للعبة (يويفا) استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية حتى إشعار آخر.

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