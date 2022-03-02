الظفرة يقيل المدرب البرازيلي ميكالي.. والمغربي الإدريسي يقود الفريق

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم اليوم إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي من منصبه، وتكليف المغربي بدر الدين الادريسي بمهام الإشراف عن الفريق، في خطوة لم تكن مفاجئة، إذ يحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 11 نقطة فقط من 17 مباراة، فيما خرج من بطولتي الكأس.

وقال النادي في بيان صحافي: "بعد تراجع نتائج الفريق، فإن شركة الظفرة لكرة القدم تكلف المغربي بدر الدين الادريسي مدرباً للفريق الأول، خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي". وكانت صحيفة "غلوبو" البرازيلية كشفت نهاية شهر يناير الماضي إن نادي كورينثيانز البرازيلي عرض على المدرب ميكالي الذي قاد المنتخب البرازيلي للتتويج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016، تولي مهمة تدريب فريق تحت 20 عاماً، لكنه رفض ذلك لسببين، بينهما أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد مرتفعة جداً، وتصل إلى 500 ألف دولار أميركي.

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