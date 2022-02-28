كلوب العاطفي يجني الثمار بعد فوز ليفربول بكأس الرابطة بقيادة كيليهر

المصدر: وكالات

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بالحارس الشاب كويفين كيليهر بعد الدور القيادي الحاسم، ولكن غير المتوقع، للاعب الأيرلندي في حصد اللقب التاسع للنادي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم في استاد ويمبلي أمس الأحد.

واستعان كلوب بحارسه الاحتياطي البالغ من العمر 23 عاما في مباريات ليفربول بالكؤوس المحلية هذا الموسم، وأشركه المدرب الألماني في المباراة النهائية ضد تشيلسي.

وتدخل كيليهر عدة مرات بصورة حاسمة لينقذ مرماه لتنتهي المباراة النهائية المثيرة بالتعادل بدون أهداف بعد وقت إضافي، وعقب نجاح لاعبي الفريقين في تسجيل 20 ركلة ترجيح، أظهر كيليهر أعصابا فولاذية ليسجل من علامة الجزاء ويضع ليفربول في المقدمة 11-10.

ولو كان أنقذ ركلة نظيره في تشيلسي كيبا أريزابالاجا في الدقيقة التالية، لكان هذا هو السيناريو الأروع على الإطلاق.

وسدد الإسباني أريزابالاجا فوق العارضة نحو مدرجات جماهير ليفربول الذين احتفلوا بعد ذلك بأول كأس محلية يحققها النادي منذ عشر سنوات.

وقال كلوب، الذي قاوم إغراء اللجوء إلى حارسه الأول أليسون في مثل هذه المباراة رفيعة المستوى «حتى في كرة القدم الاحترافية يجب أن يكون هناك مساحة لبعض المشاعر، كويفين كيليهر شاب يلعب في جميع المسابقات، ماذا علي أن أفعل؟ أنا مدرب محترف وإنسان، والإنسان انتصر».

ونجح كيليهر الآن في ركلات الترجيح مع ليفربول في ثلاث مناسبات، بما في ذلك الانتصار على ليستر سيتي في دور الثمانية، وهو ما يزيد على أي حارس آخر في ليفربول.

وقال كلوب «إنه يستحق ذلك. في مركز التدريب لدينا جدار عليه أسماء جميع حراس المرمى الذين فازوا بشيء ما ويمكن لكويفين أن يكتب اسمه هناك.. هذا أمر رائع للغاية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news