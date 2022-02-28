ليفربول وتشيلسي.. المباراة الحقيقية "إذا لم تشاهدها فاتك نصف عمرك" (فيديو)

المصدر: دبي-الإمارات اليوم.

قدم فريقا ليفربول وتشيلسي واحدة من أجمل مباريات كرة القدم في تاريخهما وربما في تاريخ اللعبة أثناء اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم، والذي انتهى لصالح ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة من دون أهداف.

ولمن لم يشاهد المباراة التي اقيمت على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن، وعلم بنتيجتها لاحقاً لن يصدق أنها انتهت بالتعادل من دون أهداف في الوقتين الأصلي والاضافي، مع كمية الفرص الهائلة التي حصل عليها الفريقان، واضطرار الحكم لالغاء 4 أهداف للطرفين، فضلا عن الكم الهائل من الإثارة لتستحق هذه المباراة المعنى الحقيقي للمقولة الشائعة بين الجمهور "إذا لم تشاهدها فاتك نصف عمرك".

Liverpool bar erupts straight after penalty shootout win over Chelsea pic.twitter.com/KG1D1D7rYk — Liverpool Echo (@LivEchonews) February 27, 2022

وجاء احصاءات المباراة خرافية، حيث نفذ ليفربول 26 تسديدة على مرمى تشيلسي مقابل 15 للبلوز، ونسبة الاستحواذ 55% مقابل 45%.

وحصل ليفربول على 11 ركنية و638 تمريرة بدقة 79% مقابل ركنيتين لتشيلسي و544 تمريرة بدقة 76%.

ومع انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ماراثون ركلات الترجيح، سجل لليفربول كل من جيمس ميلنر وفابينيو وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح ودييجو جوتا وديفوك أوريجي وأندي روبرتسون وهارفي إليوت وإبراهيما كوناتي وحارس المرمى كاومهين كيلر، وسجل لتشيلسي كل من ماركوس ألونسو وروميلو لوكاكو وكاي هافيرتز ورييس جيمس وجورجينهو وأنطونيو روديجير ونجولو كانتي وتيمو فيرنر وتياجو سيلفا وتريفو تشالوباه، وأهدر حارس المرمى كيبا اريزابالاجا (الركلة الحادية عشرة التي أطاح بها عاليا)، رغم أن اريزابالاجا اشترك في الدقيقة 120 بصفته متخصصا بضربات الجزاء، فكان هو الداء بدلا من الدواء.

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