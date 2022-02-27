ليفربول يهزم تشيلسي 11-10 بركلات الترجيح ويحرز كأس الرابطة الانجليزي (فيديو)

المصدر: لندن-وكالات

توج ليفربول بطلا لكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح 11-10 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي في مباراة دراماتبكية استمرت قرابة 3 ساعات اليوم الأحد.

ونجح ليفربول في تسجيل جميع محاولاته، في حين أخطأ حارس تشلسي الاسباني كيبا اريسابالاغا في محاولته الاخيرة حيث اطاح بها فوق العارضة علما انه شارك في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاضافي بدلا من الحارس الاساسي السنغالي ادوار مندي نظرا لاختصاصه في التصدي لركلات الجزاء، لكنه كان السبب هذه المرة بخسارة فريقه.

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