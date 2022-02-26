ماذا قال كريستيانو رونالدو عن غزو روسيا لأوكرانيا.. "رسالة إلى العالم"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة إلى العالم بعد التوترات السياسية والحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أيام.

وكتب رونالدو، عبر خاصية الستوري على "إنستغرام": "نحتاج إلى صنع عالم أفضل من أجل أطفالنا.. ندعو الله من أجل السلام في عالمنا".

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس الماضي، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

وفي هذا الوقت يستعد رونالدو للمشاركة في مواجهة مانشستر يونايتد أمام واتفورد، اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة 27 للدوري الإنجليزي.

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