بعد سحقه نابولي.. تعرف إلى خصم برشلونة في المرحلة المقبلة من الدوري الأوروبي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تأهل برشلونة الإسباني إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه العريض على نابولي الإيطالي 4-2 (1-1 ذهاباً)، ليحجز موعداً مع أحد الفرق التي احتلت المرتبة الأولى في دور المجموعات هذا الموسم، وهي: النجم الأحمر بلجراد (صربيا)، أو آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، غلطة سراي (تركيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، أولمبيك ليون (فرنسا)، موناكو (فرنسا)، وست هام يونايتد (إنجلترا)، وسبارتاك موسكو (روسيا).

وكان برشلونة قد ظهر بمستوى عالٍ أمام نابولي أعاد إلى أذهان جماهيره شيئاً من الزمن الجميل في عهد "التيكي تاكا" بقيادة المدرب المخضرم بيب غوارديولا، إذ يبدو أن المدرب الحالي للبارسا تشافي هيرنانديز يسير على نهج المدرسة الكاتالونية الذي يعتمد على السيطرة والاستحواذ ومتعة الأداء مما يبشر باستعادة برشلونة بريقه في الفترة المقبلة.

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