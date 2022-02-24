ليس صلاح أو مبابي.. ريال مدريد يتحرك لضم ماني!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تحرك نادي ريال مدريد للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في حال فشلت صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصاً بعد الأنباء الواردة من فرنسا بشأن إمكانية تجديد اللاعب الفرنسي عقده للبقاء مع باريس سان جيرمان.

وقالت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية إن ريال مدريد وضع خطة بديلة نموذجية في حال استمرار مبابي في باريس، وذلك من خلال ضم ماني (29 عاماً) صاحب الإمكانات الفنية العالية والتي أسهمت برفقة زميله المصري محمد صلاح في تحقيق بطولات مهمة وتاريخية لفريق ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في يونيو 2023 في وقت يبدو ريال مدريد منفتحاً على فكرة ضم اللاعب السنغالي في صفقة انتقال حر، وسيكون الحل الأمثل لنسيان التعاقد مع مبابي الذي لطالما كان حلماً لنادي ريال مدريد منذ خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو من النادي الملكي.

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