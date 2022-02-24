نيمار يسيء إلى الأميركيين بعد الحديث عن عطلة "الثلاثة أشهر"

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية إن النجم البرازيلي، وصانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان، نيمار وجه إساءة غير لائقة إلى الأميركيين، بعد حديثه عن "عطلة الثلاثة أشهر". وكان نيمار قد تحدث في تصريحات صحافية قبل أيام عن رغبته في اللعب بالدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، مشيرا إلى أن ذلك سيمنحه فرصة للحصول على عطلة لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر وأكثر، قائلا إنه "دوري يلعب لفترة قصيرة بخلاف الدوريات الأوروبية".

ولم يتأخر الرد الأميركي، حيث تعرض نيمار لانتقاد شديد من قبل مفوض الدوري الأميركي، دون غاربر، والذي قال لنيمار "الدوري الأميركي ليس للعطلات"، وأنه عليه البحث عن مكان آخر إذا أراد الاستجمام.

يذكر أن عقد نيمار الحالي مع باريس ينتهي في صيف 2025، ووقتها سيكون نيمار حرا للعب في أي مكان يرغب فيه، حيث وضع الدوري الأميركي على رأس الوجهات المفضلة لديه. واشتهر نيمار بعطلاته المتعددة مع باريس، لدرجة أن ذلك تسبب في غضب عدد من زملائه، حيث يغيب نيمار لفترات متقطعة على طول العام، ما بين حفلات نهاية السنة وعيد الميلاد له ولأفراد أسرته، وللمشاركة في حفلات عرض الازياء والأغاني وغير ذلك.

ويمتلك الدوري الأميركي تاريخا مميزا في استقطاب نجوم كبار سابقين، على غرار الاسباني ديفيد فيا، والانجليزي ديفيد بيكهام، وكذلك الانجليزي ستيفن جيرار، والفرنسي تيري هينري، والايطالي أندريا بيرلو وغيرهم. وقال غاربر: لا نحتاج لجلب لاعبين كبار كل همهم في التقاعد بالدوري الأميركي.

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