خبر سار لمنتخب المغرب قبل مواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إلغاء عقوبة إيقاف لاعبي المنتخب المغربي سفيان بوفال وسفيان شاكلا لمباراتين، بعد طلب استئناف كان تقدم به الاتحاد المغربي، وفق ما أفاد الأخير اليوم. وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة) في بيان "قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الغاء عقوبة ايقاف الدوليين المغربيين سفيان بوفال وسفيان شاكلا".

وسيكون اللاعبان بذلك رهن إشارة مدرب أسود الأطلس البوسني وحيد خليلودجيتش في مباراتي ملحق تصفيات مونديال قطر 2022، ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتجرى مباراة الذهاب في 25 مارس بكينشاسا، والإياب في 29 من نفس الشهر بالدار البيضاء، وفق الاتحاد المغربي لكرة القدم.

كان الاتحاد الإفريقي أصدر عقوبة الإيقاف لمباراتين في حق المهاجم بوفال والمدافع شاكالا، إثر أحداث شغب أعقبت مباراة المغرب ومصر في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون نهاية كانون الثاني/يناير، والتي انتهت بخروج أسود الأطلس من البطولة بهزيمتهم 1-2 بعد التمديد في مباراة سجل خلالها بوفال بالذات هدف التقدم من ركلة جزاء.

ويقود خليلودجيتش أسود الأطلس في مباراتي الملحق الحاسمتين للتأهل إلى المونديال تحت الضغط، حيث واجه انتقادات كبيرة بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس إفريقيا. وسبق له أن أعلن استعداده للرحيل إذا فشل في التأهل مع المنتخب المغربي إلى مونديال قطر 2022.

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