أزمات مالية تلاحق الأندية الأردنية قبل انطلاق بطولة «درع الأردن»

المصدر: وكالات

تنطلق غدا الخميس منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة درع الأردن لكرة القدم، أولى بطولات الموسم الجديد 2022، بمشاركة الأندية المصنفة في دوري المحترفين، وسط غياب حامل اللقب فريق الجليل الذي هبط لمصاف أندية المستوى الثاني.

وتوج الجليل بلقب الموسم الماضي على حساب الوحدات بركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب النظام الجديد لنسخة هذا الموسم، قُسّمت الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات، ضمت الأولى السلط والحسين إربد وشباب العقبة والصريح، والثانية الوحدات والفيصلي والجزيرة ومعان، والثالثة الرمثا وشباب الأردن وسحاب ومغير السرحان.

وتقام مباريات كل مجموعة وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة بحيث يتأهل أبطال المجموعات الثلاث الى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني الى الدور نصف النهائي.

ويُعدّ البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لفريق الوحدات، المدرب الأجنبي الوحيد في البطولة، بينما اعتمدت باقي الفرق على المدرب المحلي وهم محمود الحديد (الفيصلي)، مراد الحوراني (الرمثا)، أمجد ابو طعيمة (الحسين إربد)، عامر عقل (الجزيرة)، جمال محمود (سحاب)، عثمان الحسنات (السلط)، ديان صالح (معان)، وسيم البزور (شباب الأردن)، رائد الداود (شباب العقبة)، محمد العبابنة (الصريح)، خالد الدبوبي (مغير السرحان).

الفيصلي والوحدات مرشحان

ويرى ديان صالح المدير الفني لفريق معان ان المنافسة في بطولة الدرع ستكون شرسة بين جميع الفرق رغم الضائقة المالية التي باتت مصدر القلق للأجهزة الفنية ولاعبي الفرق المشاركة.

أضاف صالح لوكالة فرانس برس «أرشح القطبين الفيصلي والوحدات وكذلك الحسين إربد للمنافسة بقوة على القاب هذا الموسم لأنهم الفرق الأكثر استعدادا وجاهزية، رغم ان بطولة الدرع تعتبر بروفة مثالية قبل المسابقة الأهم وهي دوري المحترفين الذي سينطلق مطلع شهر أبريل المقبل».

وشدّد سليم خير رئيس نادي شباب الأردن وعضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأردني لكرة القدم على ان الموسم الجديد سينطلق وسط أزمات مالية متلاحقة زادت من معاناة الأندية الأردنية كافة وهذا من شأنه ان ينعكس سلباً على المستوى العام للمسابقات المحلية وصولاً للمنتخبات الوطنية.

ويضيف خير «الواقع يؤكد أنه لا حل للأزمات المالية التي تعاني منها الأندية واتحاد اللعبة سوى بتدخل فوري ومباشر من الحكومة الأردنية لتقديم الدعم اللازم».

ويحمل الوحدات الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطولة الدرع التي انطلقت عام 1981 بـ 10 ألقاب، يليه الفيصلي 7، ثم الرمثا 5 والحسين إربد 3 ولقبين لكل من الجزيرة وعمان وشباب الأردن ولقب واحد لكل من كفرسوم واليرموك والجليل، علما أن البطولة ألغيت 6 مرات أعوام 1999، 2012، 2013، 2014، 2015، 2018.

برنامج الجولة الأولى التي تقام مبارياتها على ملعب مدينة الأمير محمد بالزرقاء:

الخميس:

المجموعة الأولى:

(13:00) الصريح - السلط

(17:00) شباب العقبة - الحسين اربد

الجمعة:

المجموعة الثانية:

(13:00) معان - الوحدات

(17:00) الجزيرة - الفيصلي

السبت:

المجموعة الثالثة:

(13:00) مغير السرحان - الرمثا

(17:00) سحاب - شباب الأردن

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