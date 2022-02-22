بعد الهزيمة الثقيلة من الأهلي المصري.. الهلال السعودي يصالح جمهوره بهدية كبيرة!

المصدر: وكالات

حسم الهلال تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك السعودية في كرة القدم، وذلك بفوزه على غريمه التقليدي النصر 2-1 الاثنين، ليستعيد الزعيم شبابه وعنفوانه ويصالح جمهوره بفوز مهم بعدما كان قد خسر برباعية أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بمباراة تحديد المركز الثالث.

وتقدم النصر في الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي اندرسون تاليسكا، لكن النيجيري أوديون إيغالو سجل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 62، ليعود سالم الدوسري ويسجل هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ويتواجه الهلال في الدور نصف النهائي مع جاره الشباب الذي فاز بدوره على الأهلي بهدفين للبرازيلي كارلوس جونيور (49 و86 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للكرواتي فيليب براداريتش (60).

وكان الحذر عنوان الدقائق الأولى من مواجهة الدربي، مع أفضلية نسبية للهلال وخصوصا على مستوى الاستحواذ، قبل أن يفاجئ تاليسكا الجميع بتسجيله هدف التقدم للنصر في الدقيقة 17 برأسية عجز عبد الله معيوف عن صدها عقب عرضية مميزة من الكاميروني فنسان أبو بكر.

وعاد الهلال لفرض سيطرته وسط تراجع النصر للحفاظ على تقدمه والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية في ظل صمود الدفاعات النصراوية ويقظة الحارس وليد عبد الله، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف.

وانطلق الشوط الثاني بضغط هلالي كبير بغية تسجيل هدف التعادل بشكل مبكر، وهو ما نجح فيه عند الدقيقة 62 عقب عرضية سعود عبد الحميد التي قابلها إيغالو برأسية أشعلت أجواء اللقاء الذي زاد اثارة بتسجيل الهلال هدفه الثاني عن طريق ركلة جزاء نجح سالم الدوسري في تنفيذها في الدقيقة 80.

واندفع النصر نحو مرمى الهلال محاولا تعديل النتيجة، فكاد الأخير أن يضيف الهدف الثالث من احدى الهجمات السريعة التي تبادل فيها سالم الدوسري الكرة مع ايغالو ليسدد الدوسري كرة قوية تكفلت العارضة بالتصدي لها بدلا من وليد عبدالله، لينتهي اللقاء بتفوق الهلال بهدفين مقابل هدف.

وانتزع الاتحاد بطاقة العبور لنصف النهائي بصعوبة عقب فوزه في الرمق الأخير على ضيفه التعاون 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتقدم التعاون بهدف سميحان النابت (53)، ورد الاتحاد بهدفي عبدالعزيز البيشي (86) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (90+6 من ركلة جزاء).

وسيواجه الاتحاد في نصف النهائي الفيحاء الذي فاز على الباطن 2-1 بعد التمديد.

وسجل للفيحاء المقدوني الشمالي الكسندر ترايكوفسكي (56)،واليوناني بانايوتيس تاختسيديس (117 من ركلة)، مقابل هدف ليوسف الجبلي (66 من ركلة جزاء).

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