شاهد فيكتوريا بيكهام.. تستيقظ فجراً وتركض 7 كيلومتر يومياً.. (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

نشرت فيكتوريا بيكهام منشوراً لها على حسابها في انستغرام الذي يتابعه 29.5 مليون شخص حول العالم، تظهر فيه أثناء تأدية تمارين لياقة بدنية شاقة، لتكشف عن سر تمتعها بقوام الجسم الرياضي الذي يعتبر حلماً للشباب والبنات.

وكتبت صحيفة "ماركا" الاسبانية اليوم الاثنين تقريرا عن فكتوريا التي تبلغ من العمر 46 عاما، مؤكدة بأن زوجة النجم العالمي، تتبع نظاماً روتيناً يومياً من التدريبات الرياضة الشاقة ووصفتها بالتعذيب اليومي، حتى وصلت إلى هذا المستوى من اللياقة البدنية.

وقالت فيكتوريا أن هذا النظام من التمارين صممه لها المدرب الشخصي بوبي ريتش، وكتبت "آخر تمرين في الأسبوع"، "شاهد القصص لمعرفة كيف اختار بوبي ريتش تعذيبي هذا الأسبوع !!"

وما أثار الدهشة، هو ان فيكتوريا، التي تعيش حاليًا في ميامي مع زوجها ديفيد، تبدأ التدريب في الساعة 5:30 صباحًا بالجري لمسافة 7 كيلومترات على جهاز المشي، يتبعها "30 دقيقة من تمارين الساقين، 30 دقيقة للذراعين، تمارين التوافق العضلي والعصبي".

يذكر أن فيكتوريا مغنية بوب بريطانية وزوجة الإنجليزي ديفيد بيكام لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا، ويعد أغنى لاعب كرة قدم.

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