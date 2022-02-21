برشلونة يشفي غليل جمهوره من ريال مدريد وملاعب كرة القدم (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نفض ريال مدريد غبار كرة القدم وتغلب على غريمه ريال مدريد (64-59) ليتوج الأحد بكأس ملك إسبانيا لكرة السلة للعام الثاني على التوالي و الـ27 في تاريخه ليقلص فارق الألقاب مع النادي الملكي إلى لقب واحد فقط.

وعلى شاكلة مواجهات الفريقين بملاعب كرة القدم، ظهرت مباراة كرة السلة بين "البلوغرانا" و"الميرينغي" مشتعلة منذ بدايتها وحتى النهاية إذ سيطر التعادل على أغلب مجريات اللقاء قبل أن يقتنص برشلونة الفوز الثمين والتتويج باللقب.

وفي الوقت الذي يمر فيه برشلونة بأسوأ مواسمه في ملاعب كرة القدم، تعملق لاعبوه في فريق كرة السلة الذي شفى غليل الجماهير الكاتالونية في المرحلة العصيبة التي توالت فيها الهزائم والانتكاسات في "الكامب نو"، ليؤكد أن برشلونة قادر على هزيمة ريال مدريد وإسعاد جمهوره في ميادين أخرى غير كرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news