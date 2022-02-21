نجمة «ضيعة ضايعة» تتضامن مع حارس منتخب سورية إبراهيم عالمة

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلنت نجمة المسلسل الكوميدي السوري الشهير «ضيعة ضايعة» تولاي هارون، تضامنها مع حارس مرمى منتخب «نسور قاسيون» إبراهيم عالمة، بعدما تناولت وسائل التواصل الاجتماعي، اخبار فصل الحارس من الاتحاد الرياضي العام في سورية، جراء تصريحات ادلى بها لأحد البرامج الإذاعية، عن وجود مخالفات في اتحاد كرة القدم السوري.

وشاركت هارون صورة الحارس إبراهيم عالمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت أنها تذكرت حضورها لأول مرة في حياتها لمباراة كرة قدم، وتذكر جيداً كيف كان الجمهور ينادي باسم منتخب واحد وكلهم فرح وأنهم كان جميعاً يقفون معه.

وأضافت هارون التي اشتهرت بدور «ديبة» في المسلسل الشهير «ضيعة ضايعة»: «مثل أي شيء يتغير بالدنيا تغير حال المنتخب، وما عاد يفرحنا، لكن الذي اعرفه أننا شعب واحد، والمفروض أن نقف مع بعضنا بالحزن قبل الفرح، لأننا من هذا الشعب الذي يهمه كثيراً أن يرتاح بعد سنوات طويلة مرة».

وأشارت هارون إلى أنها تنتظر الاجتماع الذي سيعقد بين الاتحاد الرياضي العام وحارس المنتخب إبراهيم عالمية، مؤكدة «كلي أمل أن تكون الأمر بخير وعسى أن يعود الفرح كما كنا من قبل».

وتداول ناشطون أخباراً عن وجود نية لفصل حارس مرمى المنتخب السوري، ابراهيم عالمة من منظمة الاتحاد الرياضي بسبب تصريحاته الإذاعية الأخيرة، قبل أن ينفى الاتحاد الرياضي العام في سورية، عبر بيان رسمي صحة ذلك، موضحاً أن المسؤول المباشر عن الموضوع هو اتحاد كرة القدم الذي تمثله الآن اللجنة المؤقتة التي قامت بدورها بدعوة الحارس عالمة لاجتماع اليوم الاثنين للاستفسار عن كل ما قيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من خالف الأنظمة والقوانين.

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