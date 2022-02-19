محمد صلاح يغرد في تاريخ الدوري الإنجليزي وليفربول يؤكد (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هدفاً في شباك نوريتش سيتي، ليقود ليفربول إلى فوزاً كبيراً ويحول تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن صلاح سجل هدفه رقم 150 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، منذ انتقاله إلى آنفيلد، في صيف 2017، ليصبح صلاح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول، يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف. كما أشارت الشبكة، إلى أن صلاح بات ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف (233 مباراة)، بعد روجر هانت (226 مباراة).

وبهذا الفوز احتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وذلك بعد أن خاض24 مباراة ليبتعد بفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، وحقق ليفربول خلال مباريات بطولة الدوري الفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في مواجهتين فقط.

وتغنى نادي ليفربول بإنجاز النجم المصري محمد صلاح، ووصوله إلى الهدف رقم 150 في تاريخ الدوري الإنجليزي وقال النادي في حسابه الرسمي على موقع تويتر: " الملك المصري محمد صلاح، يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر".

وارفق النادي تغريدته بفيديو للنجم المصري محمد صلاح، أظهر خلاله عدداً من أهم أهداف صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي.

⚽️ مـ0ـحـ5ـمـ1ـد ⚽️



الملك المصري @MoSalah يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر 👑🇪🇬 pic.twitter.com/lVpQqgebzs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022

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