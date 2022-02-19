نجل جورج وياه يتمنى اللعب في صفوف ميلان يوما ما

المصدر: وكالات

أعرب تيموثي وياه مهاجم ليل الفرنسي عن أمله في اللعب في صفوف ميلان الإيطالي في المستقبل نظرا لكونه "جزءا من تاريخ عائلته".

وقضى جورج وياه والد تيموثي خمسة مواسم في صفوف ميلان في تسعينيات القرن الماضي وساهم في فوزه بلقبين في الدوري الإيطالي، كما أصبح اللاعب الأفريقي الوحيد الذي توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال تيموثي (21 عاما) المهاجم الأمريكي من أصل ليبيري لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" اليوم الأحد "بالتأكيد أركز على مسيرتي مع ليل ، لكن طموحي دائما أن ألعب يوما ما في دوري عظيم مثل الدوري الإيطالي، وخاصة مع ناد كبير مثل ميلان، كونه جزءا من تاريخ عائلتي".

وأضاف "والدي لم يتحدث في الأمر بشكل صريح، لكن عندما كنت طفلا كانت هناك فكرة اللعب في قطاع الناشئين في ميلان، الأمور سارت بشكل مختلف، لكن ربما انضم إلى ميلان بطريقة أو بأخرى".

وختم وياه حديثه بالقول "الأمور تسير بشكل سريع للغاية في كرة القدم، لا يمكن معرفة ما سيحدث".

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