ترتيب أقوى الأندية العربية بكرة القدم.. "الأهلي أولاً"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تصدر الأهلي المصري قائمة الأندية الأقوى عربياً بعدما حل في المركز 31 عالميا يليه الهلال السعودي (74 عالميا)، والسد القطري ( 109 عالميا)، ثم الزمالك ( 121 عالميا) والدحيل القطري ( 126 عالميا)، بحسب موقع "بانك اوف ستاتس" المختص بإحصائيات كرة القدم.

عالميا.. جاء بايرن ميونيخ في الصدارة ثم مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد واياكس أمستردام، وحل تشيلسي سادسا ثم انتر ميلان وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، بينما جاء نابولي في المركز العاشر.

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