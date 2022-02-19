طلب مصر مستجاب في الاتحاد الإفريقي قبل مواجهة السنغال

المصدر: متابعات - محمد الحتو

استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد المباراة المرتقبة، بين مصر والسنغال في المرحلة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقرر تأخير موعد انطلاق مباراة الإياب لمدة 24 ساعة.

وقال الاتحاد المصري في بيان إنه قدم طلبا بتأخير موعد مباراة الإياب في داكار لقربها من مباراة الذهاب في القاهرة ووافق "الكاف" على الطلب.

وستقام مباراة الإياب في داكار بموعدها الجديد، الثلاثاء 29 مارس المقبل، في الساعة (19:00 بتوقيت الإمارات)، بينما ستقام مباراة الذهاب في القاهرة 25 مارس المقبل (21:30 بتوقيت الإمارات).

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