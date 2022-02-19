صحف السودان تنتقد الأهلي المصري" ثالث العالم"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وصفت الصحف السودانية الأهلي المصري بالفريق الباهت بعد تعادله مع فريقهم الهلال السوداني سلباً في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في أم درمان ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا التي تضم إلى جانبهما أيضاً المريخ السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وعنون موقع "كوش نيوز" المباراة: "دون جماهير.. الهلال السوداني يخطف التعادل من الأهلي الباهت"، موضحاً أن "الهلال انتزع التعادل من الأهلي بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال إفريقيا، خاصة في ظل عدم حضور الجماهير للمباراة".

وعنونت صحيفة "أخبار السودان": "التعادل يحسم موقعة الهلال والأهلي المصري بدوري الأبطال"، مشيرة إلى أن الهلال كان بإمكانه الفوز على "ثالث العالم".

ولم ترتق المباراة إلى المستوى المطلوب خصوصاً أن الأهلي متوج أخيراً بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بينما الهلال يلعب على أرضه الأمر الذي أحبط المتابعين لاسيما أن المباراة أقيمت بدون حضور جماهيري تنفيذاً لعقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حق الهلال وجمهوره الذي كان قد اقتحم الملعب في مباراة سابقة بين الفريقين في البطولة نفسها خلال أحد النسخ الماضية.

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