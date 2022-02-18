الأهلي والهلال.. تطورات جديدة وصلت باب المحكمة

المصدر: منصور السندي - دبي

شهدت مباراة الهلال السوداني أمام ضيفه الأهلي المصري المقررة اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء بنادي الهلال في أم درمان في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للأندية في كرة القدم تطورات جديدة، إذ أعلن نادي الهلال أنه ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كأس" بعدما كان قد تقدم بشكوى عاجلة ضد الاتحاد الافريقي لكرة القدم" كاف" في أعقاب قرار الأخير بشكل مفاجئ بإقامة المباراة دون جمهور وحرمان النادي السوداني من جماهيره بعدما كان قد وافق لنادي الهلال بالسماح بدخول 15 الف مشجع.

وأعلن الهلال في بيانه رسمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أنه لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" لإيقاف قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحرمانه من جمهوره خلال مباراة الأهلي المرتقبة اليوم، مشيرا إلى أنه قام بإرفاق المستندات كافة التي تدعم موقفه في هذا الخصوص من بينها موافقة السلطات الصحية السودانية.

وشهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة لنادي الهلال السوداني على الإصعدة كافة وصعد من قضيته من أجل إيقاف قرار الاتحاد القاري بحرمانه من جمهوره.

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