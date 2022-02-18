تصرف غريب من لاعب ليفربول بعد هدف محمد صلاح (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف للمدافع الهولندي فان دايك نجم ليفربول الانجليزي وهو ييعانق خصمه دينزل دومفريس لاعب انتر ميلان الإيطالي احتفالاً بالهدف الثاني الذي سجله زميله المصري محمد صلاح في مباراة الفريقين الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت لمصلحة الريدز بهدفين نظيفين على أرض الإنتر.
فان دايك يعانق دومفريس— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2022
احتفالاً بهدف محمد صلاح 😆
هل هي مقصودة؟ 😅#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_انتر#beINTERACT pic.twitter.com/Y9EyyDOxuQ
وأظهر الفيديو فان دايك في مشهد طريف أثار موجة من الضحك بين الجماهير التي اعتبرت موقف اللاعب الهولندي عفوياً خصوصاً أنه عانق لاعب إنتر في وقت ذهب كل لاعبو ليفربول للاحتفال مع محمد صلاح، أما مشجعون آخرون فقالوا إن حركة فان دايك مقصودة للسخرية من مواطنه دينزل دومفريس لاعب إنتر الذي دخل معه في تحدي على نتيجة المباراة.
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