شاهد محمد صلاح يأكل "ترمس" و "رز بلبن" مع مذيعة مصرية !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



روجت إحدى الفضائيات المصرية للقاء على شاشتها مع النجم العالمي محمد صلاح بطريقة طريفة ومشوقة، حيث سيحل نجم الكرة المصرية، ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح ضيفا على الفنانة اسعاد يونس في حلقة خاصة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة DMC على موقع تويتر، عن حلقة خاصة مع محمد صلاح من تقديم إسعاد يونس.

ونشرت الصفحة الإعلان الدعائي الخاص بالحلقة ويظهر فيه محمد صلاح وإسعاد يونس أثناء تناولهما بعض الأطعمة مثل “الترمس” و“البطاطا”و “رز بلبن”.

وكتبت الصفحة معلقة على الإعلان “إحنا ولا يهمنا .. أبو صلاح عندنا". وفي اعلان آخر كتبت"انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا”.

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