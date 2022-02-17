المغربي حكيم زياش في خطر!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تشيلسي انضم إلى سباق التعاقد مع البرازيلي أنتوني جناح أياكس أمستردام الهولندي (26 سنة) الذي ينافسه عليه أكبر الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وترى الصحيفة أنه في حال نجح تشيلسي في ضم أنتوني فإنه سيكون مضطرا لركن المغربي حكيم زياش على دكة الاحتياط.



ويلعب أنتوني أساسيا في أياكس هذا الموسم، وسجل 11 هدفًا وقدم ثمانية تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.







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