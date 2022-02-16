الزمالك يفاوض مدرب أهلاوي لخلافة كارتيرون

المصدر: سيد مصطفى-دبي

دخل رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، في مفاوضات مع مدرب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، حسام البدري، لتولى مسؤولية القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب الفرنسي باترس كارتيرون، الذي تتجه النية لإقالته بسبب سوء النتائج.

وقالت مصادر مسؤولة في نادي الزمالك إن مرتضى منصور أجرى اتصالات في الساعات الماضية مع حسام البدري لإقناعه بقبول المهمة، وطلب الأخير مُهلة للتفكير في العرض.

وكان مرتضى منصور قد عرض قبل ثلاثة سنوات على حسام البدري تولى تدريب الزمالك قبل التعاقد مع كارتيرون، لكنه اعتذر حفاظا على مشاعر جماهير الأهلي.

ووصلت العلاقة بين مرتضى منصور وكارتيرون إلى أدني مستوياتها بعد تعادل الزمالك مع بترو اتليتكو الانغولي في دوري أبطال إفريقيا، 2/2 والخسارة من سموحة في الدوري بهدفين دون رد.

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