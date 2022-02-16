«موقف ضاحك» يُعيد العلاقة الودية بين محمد صلاح وماني

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أكد لاعب ليفربول، السنغالي، ساديو ماني، أن علاقته مع زميله في نفس الفريق، محمد صلاح، لم تتأثر بسبب ما حدث في نهائي بطولة الأمم الإفريقية والتي نجح خلاله أسود الترينغا من التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخهم على حساب الفراعنة.

وقال ماني في تصريحات صحافية: «تحدثت أنا وصلاح للمرة الأولى عن نهائي أمم إفريقيا، تذكرنا سويا ما حدث في لقطة ركلة الجزاء، فقال لي صلاح لماذا أتيت لرؤية حارس المرمى محمد أبوجبل، فقلت له لأنك كنت تتحدث معه وأنا متأكد من أنك ستلعب لعبة ذهنية، لذا حاولت أن ألعب ألعاب العقل أيضا، معك».

وأضاف: «رأيته يتحدث وأنا متأكد من أنه لم يقل للحارس أي شيء، لذا أردت أن أضيف شيء من المتعة على الأمر، فقلت له فلتخبره إنني سأضعها في الجانب الأيمن».

وأتم: «تذكرنا تلك اللقطة وضحكنا عليها كثيرا، فقد كانت لقطة مضحكة للغاية».

وأشار: «لم أتحدث مع صلاح كثيرا عن نهائي أمم إفريقيا لأنني أعلم أنه يشعر بالإحباط حتى الآن، وأنا أحترم ذلك».

وعن مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم: قال مهاجم ليفربول: «سنفعل كل شيء من أجل التأهل للمونديال، سنكون مستعدين جيدا لذلك ونفعل كل ما في وسعنا للفوز بتذكرة التأهل لأنه أمر مهم للغاية».

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