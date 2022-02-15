الإعلانات في مباراة "سوبر بول".. الثانية بملايين الدولارات!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة "أسوشييتد برس" الأميركية بأن كلفة 30 ثانية من الإعلانات خلال المباراة النهائية لكرة القدم الأميركية "سوبر بول" بين فريقي لوس أنجلس رامس وسينسيناتي بنغالز التي أقيمت الأحد وأسفرت عن فوز رامس 23-20، بلغت سبعة ملايين دولار.

ويتابع عشرات الملايين من الأميركيين الحدث الكبير في الولايات المتحدة في وقت تسابقت الشركات العالمية للإعلان عبر الشاشات والقنوات الناقلة للترويج لخدماتها وسلعها وبضائعها.

وتقام مباراة "سوبر باول" سنوياً منذ عام 1966، وتجمع بين بطل المؤتمر الوطني لكرة القدم "NFC" وبطل المؤتمر الأميركي لكرة القدم "AFC".

يذكر أن مباراة "سوبر باول" تحتل المركز الثاني في قائمة الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة للأندية في جميع أنحاء العالم، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تعتبر الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون الأميركي.

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