حقيقة مشاركة راموس ضد ناديه السابق ريال مدريد الليلة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

حدد نادي باريس سان جيرمان موقف لاعبه الإسباني الدولي سيرجيو راموس من المشاركة ضد فريقه السابق ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات)، على ملعب "حديقة الأمراء".

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي: "راموس لن يستطيع المشاركة في مباراة ريال مدريد"، موضحاً: "استمر سيرجيو في الخضوع لتدريبات فردية للتعافي من إصابته في ربلة الساق، ومن المنتظر أن يكون هناك تحديثًا جديدًا بشأن تلك الإصابة وحالة اللاعب في خلال سبعة أيام".

وكان راموس قد غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان الجماعية فيما سيكون البرازيلي نيمار جاهزاً للمشاركة.

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