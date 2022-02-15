ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تلقى المنتخب المصري ضربة قوية قبل مواجهته السنغال في المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، بعدما تأكد خروج المدافع أحمد حجازي من حسابات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بداعي الإصابة وعدم اكتمال شفائه.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في 23 مارس المقبل في القاهرة، على أن يلتقي المنتخبان مجددا في الـ29 من الشهر ذاته في مباراة العودة في السنغال، لتحديد المتأهل منهما إلى كأس العالم.

وذكرت صحيفة المصري اليوم بأن حجازي تعرض لإصابة بشد في أوتار العضلة الضامة خلال مباراة مصر والمغرب في الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون أخيراً وفاز بلقبها السنغال بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح 4-2، وكان حجازي قد غادر الكاميرون مغادراً إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

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