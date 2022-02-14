الأهلي المصري يتسبب في خسارة الهلال السعودي مبلغ مالي ضخم!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف موقع "سبورت" السعودي بأن نادي الهلال سيدفع 3.5 مليون يورو (15 مليون ريال سعودي) بعد فسخ عقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بقرار من مجلس ادارة النادي بعد الهزيمة الكارثية أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

ويرى الجماهير أن الأهلي المصري كان السبب المباشر في إقالة إدارة الهلال للمدرب جارديم ودفع مبلغ ضخم مقابل فسخ عقده، مشيرين إلى أن المدرب لو كان قد تمكن من الفوز على الأهلي وحصل على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية لتحول إلى بطل وبقي في منصبه على الرغم من سوء نتائج الفريق في الدوري السعودي.

وقال الموقع إن الهلال يستعد للتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز الذي سبق له قيادة الهلال بالفترة من 2016 و2018 وقاد الفريق للفوز بثنائية الدوري والكأس.

يذكر أن دياز كان قد أقيل هو الآخر من تدريب النصر الإماراتي لعدم قدرته على تحقيق طموحات جماهير "العميد".





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