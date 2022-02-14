بعد رباعية الأهلي المصري.. مدرب مقال من النصر يستعد لتدريب الهلال السعودي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة السعودية اليوم بأن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع مدربه السابق الأرجنتيني رامون دياز الذي وافق على تولي المهمة خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه عقب الخسارة بأربعة أهداف نظيفة أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان رامون دياز قاد الهلال للفوز بثنائية الدوري والكأس موسم 2016-2017، خلال الفترة التي قضاها مدرباً للفريق بين أكتوبر 2016 ومارس 2018.

ويمر الهلال بواحدة من أسوأ فتراته منذ تتويجه أخيراً بطلاً لدوري أبطال آسيا الموسم الماضي، إذ يحتل الترتيب الرابع على لائحة ترتيب الدوري السعودي بعدما تراجعت نتائجه بشكل مخيف مع جارديم بتحقيقه ثمانية انتصارات وخسارتين وسبعة تعادلات وسجل 29 هدفاً واستقبل 20 هدفا وله ثلاثة مباريات مؤجلة ضد الفيحاء والاتحاد والاتفاق.

يذكر أن رامون دياز أقيل هو الآخر من منصبه في نادي النصر الإماراتي لسوء نتائجه مع الفريق في الموسم الحالي، وعدم قدرته على تحقيق طموح النادي بالمنافسة على الألقاب.

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