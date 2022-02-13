ذهبيتيان وبرونزيتان لمربط دبي في بطولة كتارا الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل مربط دبي للخيول العربية، حضورا متميزا في بطولة كتارا الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة التي اختتمت فعالياتها أمس في العاصمة القطرية الدوحة، محرزا ذهبيتين وبرونزيتين بعد أطوار من التنافس المثير بين أقوى المرابط الدولية التي حرصت على المشاركة بخيول من الصنف الأول في سلم الجودة العالمية.

وأقيمت البطولة ضمن مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية، الذي سجل لمربط دبي إحرازه ذهبيتين وفضية في أول مشاركاته في المهرجان ببطولة كتارا للسلالة المصرية قبل أن يعود بعد أسبوع ليؤكد مكانته البطولية في النسخة الدولية التي توجت جولة خليجية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وأحرزت المهرة الواعدة دي إكسبو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيلي جهراء الميدالية الذهبية في بطولة المهرات بعمر السنة محققة أعلى معدل في المنافسات متجاوزة حاجز 93 نقطة، وقد لفتت دي إكسبو الأنظار خلال بطولة عجمان للخيول العربية الأخيرة حيث أكدت جدارتها الجمالية التي ترشحها لتصبح بطلة منافسة على المراكز الأولى في البطولات الدولية الكبرى المقبلة.

وسجل البطل العالمي المهر دي شرار وهو من الفحل العالمي دي سراج والفرس العالمية إف تي شيلا، ميدالية ذهبية ثانية بتفوقه الكاسح على أقوى وأجمل المهور المتنافسة، وكانت آخر محطات المهر دي شرار التألق الذهبي الذي سطره في بطولة العالم الأخيرة بباريس للخيول العربية، حيث أعاد إشعاع والده الفحل دي سراج في ميدان أقوى بطولة عالمية، مثلما سيحمل مشعل قوته الإنتاجية بملامح واضحة لأصالة إنتاج أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم.

وأضاف مربط دبي لذهبيتي دي إكسبو ودي شرار، ميداليتين برونزيتين أحرزهما كل من نجم الإنتاج المحلي بمهرجان الشارقة المهرة دي رسيل من الفحل دي سراج والفرس إيلي فلامينكا في بطولة المهرات بعمر السنة، ثم برونزية في بطولة المهرات لبطلة براغ الدولية المهرة دي جهراء وهي من الفحل العالمي إكساليبور إي إيه والفرس دي جواهر.

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