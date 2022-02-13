الترجي يوجه إنذارا شديدا إلى منافسيه في أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

وجّه الترجي التونسي إنذاراً قوياً الى منافسيه بعدما اكتسح ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني 4-صفر أمس على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم. وتصدّر "فريق باب سويقة" ترتيب المجموعة بثلاث نقاط أمام مواطنه النجم الساحلي وشباب بلوزداد الجزائري بنقطة لكل منهما اثر تعادلهما أمس الجمعة سلباً، وغالاكسي رابعاً بلا رصيد.

ويُدين الترجي الى نجم وسطه الدولي محمد علي بن رمضان صاحب ثلاثية "هاتريك" في الشوط الأول، في حين بدا الفريق البوتسواني الذي صعد الى دور المجموعات بعد إقصائه سيمبا التنزاني في مفاجأة، متواضعاً للغاية ولا سيما على مستوى خط الدفاع.

انطلاقة ضعيفة للزمالك

استهل الزمالك المصري مشواره القاري على نحو مخيب إذ نجا من الخسارة بعدما كان متأخراً أمام ضيفه بترو اتلتيكو الانغولي بهدفين، ليقتنص التعادل في الرمق الاخير 2-2 على ملعب القاهرة الدولي ضمن المجموعة الرابعة. ويتصدر الوداد المغربي ترتيب المجموعة بثلاث نقاط أمام بترو اتلتيكو والزمالك بنقطة لكل منهما، وساغرادا اسبرانسا الانغولي رابعاً من دون نقاط.

وعاد وفاق سطيف الجزائري بالنقاط الثلاث المهمة عندما تغلب على مضيفه حوريا الغيني 1-صفر في كوناكري ضمن المجموعة الثانية. وفي المجموعة عينها، وجد الرجاء المغربي صعوبة في تحقيق الفوز على ضيفه أمازولو الجنوب إفريقي الذي يخوض المسابقة للمرة الأولى في دور المجموعات، بهدف نظيف على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وقدّم الفريق المغربي الطامح الى لقبه الرابع بعد 1989 و1997 و1999، شوطاً أوّلاً جيداً إلا أنه افتقد الى اللمسة الأخيرة برغم وجود الثنائي الكونغولي الديمقراطي كاديما كابانغو والبلجيكي بني باديبانغا وخلفهما صانع الألعاب محسن متولي.

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