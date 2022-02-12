هدف قاتل ينقذ الزمالك من هزيمة نكراء على أرضه بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قاد المدافع المصري الدولي محمود حمدي "الونش" فريقه الزمالك لتحقيق تعادل ثمين مع بترو أتلتيكو الأنغولي، السبت، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وفي الوقت الذي كان فيه الزمالك متأخراً بهدفين دون مقابل ثم 1-2، تكفل الونش بالهدف القاتل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أحمد أبو الفتوح.

وكان بترو أتلتيكو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 22 عن طريق جيليسون إذ انفرد بالحارس محمد أبو جبل ووضعها في الشباك، وأضاف الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 35 من كرة عرضية وصلت فيكتور بيدرو على مشارف المنطقة وسددها في الشباك مستفيداً من عدم تعرضه لأي رقابة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث متساوياً مع بترو أتلتيكو بنقطة واحدة فيما يتصدر الوداد البيضاوي المغربي المجموعة بثلاث نقاط، ويتذيل ساجرادا المجموعة من دون نقاط.

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