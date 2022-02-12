"توقيت ذهبي".. لاعب الأهلي المصري يعلن الاعتزال

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن لاعب الأهلي المصري وليد سليمان بأنه سيعتزل كرة القدم نهائيا بعد انتهاء الموسم الحالي، وذلك في توقيت ذهبي بعد لحظات من فوز فريقه على حساب الهلال السعودي 4-صفر وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي تختتم اليوم السبت في أبوظبي بالقاء النهائي بين تشيلسي الانجليزي وبالميراس البرازيلي.

وقال وليد سليمان على حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستغرام": "الحمد لله الذي أعطاني أكثر مما تمنيت، هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم في أعظم نادي في الكون وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي".

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