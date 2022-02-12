أرقام صادمة للهلال أمام الأهلي.. أنهى المباراة بلا تسديدة على المرمى!

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

فرضت الأرقام نفسها، ومنحت الأهلي المصري فوزاً ساحقا على حساب الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ولم يكن أكثر المتفائلين في الأهلي أو المتشائمين في الهلال يتوقع أن تنتهي النتيجة أو سير المباراة بهذا السيناريو الذي جاءت عليه خصوصاً أن الهلال المعروف عنه بالقوة الهجومية الضاربة لم يسدد أي تصويبة على المرمى الأهلاوي!.

ويُحسب للأهلي أنه أخذ الأمور على محمل الجد من البداية على العكس تماما من فريق الهلال الذي لم يُقدم الاحترام الكافي للفريق المصري، الذي يحمل أرقاماً تاريخية على المستوين المحلي والافريقي، وكذلك على مستوى المشاركة لسبع مرات في مونديال الأندية.

وأظهر نجوم الهلال سذاجة واضحة خلال الشوط الأول تحديداً بعدما تلقى كل من البرازيلي ماتيوس بيريرا، ومحمد كنو تصرفات "خارج النص" ضد كل من عمرو السولية وياسر إبراهيم، لييتم طردهما من المباراة بعد نيل البطاقة الحمراء.

وجاءت أرقام الهلال صادمة أمام الأهلي، اذ بلغت نسبة استحواذاه 28% مقابل 72 للفريق الأحمر.

وعكست نسبة الاستحواذ للأهلي أفضلية الأهلي بعدد تمريرات بلغت 624 تمريرة مقابل 241 تمريرة للأهلي.

ولم يتمكن زعيم السعودية من التسديد على مرمى الحارس علي لطفي مقابل 10 تسديدات لبطل مصر.

ولم يتجاوز تقيم لاعبي الهلال أكثر من 6.5 من 10، اذ كان المدافع الدولي المُخضرم ياسر الشهراني أقل لاعبي فريقه ظهورا وحصل على تقيم 5.9.

وفي المقابل، نال المدافع ياسر إبراهيم أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين وحصل على 9.3 وتبعه علي معلول والذي حصل على 7.8 فيما كان طاهر محمد طاهر أقل تقيما بين لاعبي الأهلي وحصل 6.4.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news