​تعرف إلى أفضل لاعب في مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

حصل مدافع الأهلي المصري ياسر إبراهيم على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها فريقه على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة، السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية التي تختتم في أبوظبي بالمواجهة النهائية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وكان ياسر إبراهيم قد سجل هدفي الأهلي الأول والثاني في المباراة فضلاً عن تألقه خلال اللقاء.

ويعتبر الفوز الثالث للأهلي بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد عامي 2006 و2019.

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