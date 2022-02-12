مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك للمرة الثالثة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجح المستشار مرتضى منصور في الفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، للسنوات الأربع المقبلة.

وجاء فوز مرتضى بعدما حسم السباق الانتخابي على حساب منافسيه أحمد سليمان وعمر هريدي، حيث حصل على 21109 أصوات، مقابل 15928 صوتاً لأحمد سليمان و958 صوتاً لعمر هريدي، وفق الإعلام المصري.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك المصري في دورة تستمر حتى 2025.

وتنافس في انتخابات أمس 70 مرشحا على 12 مقعدا، وهي الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن.

وأعلن نادى الزمالك أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وفيما يلي أسماء الفائزين في الانتخابات:

الرئيس: مرتضى منصور، نائب الرئيس: أحمد جلال إبراهيم وهاني العتال، أمين الصندوق: حازم ياسين، العضوية: إسماعيل يوسف، هاني زادة، علاء مقلد، شريف كمال حسنين، عبد الله جورج.

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